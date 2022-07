Willkommen zum "eMobility Update". Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Volvo errichtet Elektroauto-Werk in der Slowakei ++ Jaguar plant drei Elektro-SUVs ++ BMW i3 läuft aus und BMW i7 läuft an ++ Nächster Hyundai Nexo erst 2024 ++ Und Masterplan Ladeinfrastruktur verzögert. #1 - Volvo plant Elektroauto-Werk in der Slowakei Volvo hat den Bau eines neuen Elektroauto-Werks ...

