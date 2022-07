Die Raiffeisen Centrobank (RCB) bietet ein völlig neues Angebot für all jene, die in kleinen oder größeren Schritten Vermögen aufbauen möchten. Ab 100 Euro im Monat können Anleger:innen mit Zertifikate-Sparen regelmäßig Beträge investieren. Anders als bei anderen Veranlagungsformen in Aktienmärkten, ist Zertifikate-Sparen auf Aktienindizes mit einem Sicherheitspuffer ausgestattet. Wer Geld mittels Zertifikate-Sparen veranlagen möchte, benötigt zunächst ein Wertpapierdepot bei einer Bank (auch Online- bzw. Direktbank). Wer ein solches eröffnet hat, wählt den Aktienindex, in welchen über das Zertifikate-Sparen investiert werden soll und legt den Starttermin sowie die monatliche Ansparsumme fest. Natürlich kann die monatliche Ansparsumme jederzeit angepasst werden. Durch das ...

