Kunden wünschen zunehmend klimafreundliche Investmentlösungen. Als aktive Strategie strebt der neue LGIM L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund langfristige Erträge, Netto-Null-Emissionen und Verbesserungen bei ESG-Ergebnissen an. Legal & General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Vermögensverwalter, hat den L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund aufgelegt. Der Fonds richte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...