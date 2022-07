Auch hierzu machten die Bundestatistiker heute nähere Angaben. Ihr aktueller Befund: Von Ost-West-Differenzen bei Löhnen und Gehältern kann keine Rede mehr sein. Dafür aber von 3 Ländergruppen mit jeweils ähnlich hohen Arbeitskosten, die Chefs für eine geleistete Arbeitsstunde zu zahlen haben. Zunächst: Der bundesweite Durchschnitt erreichte 2020 37,17 €/Stunde. Am meisten wurde in Hamburg mit 42,85 €/Stunde fällig, am wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern mit 29,27 €/Stunde. Allgemein wird in den 5 ostdeutschen Flächenländern wenig berappt, konkret: unter 31,08 €/Stunde. In der mittleren Gruppe (zwischen 34,02 und 36,82 €/Stunde) rangieren Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Am meisten musste pro Arbeitsstunde außer in Hamburg in Bremen nebst Bremerhaven und Berlin sowie Hessen, Baden-Württemberg und Bayern hingelegt werden. Die Spanne reicht bei ihnen von 38,02 € bis 42,85 €. Interessant auch die Branchenverteilung: Am wenigsten wird in der Gastronomie verdient (20,57 €/Stunde), am meisten bei den Rundfunkanstalten (74,51 €/Stunde). Indes fließen bei den Rundfunkanstalten auch 20,1 % der Arbeitskosten in die betriebliche Altersversorgung.



