Mannheim (ots) -Michael Weiland (55) ist seit dem 15. Juni 2022 neuer Pressesprecher der Audiotainment Südwest, der Audiotainment Südwest Media, sowie der Sender RPR1, RADIO REGENBOGEN, REGENBOGEN ZWEI und big FM."Wir freuen uns, mit Michael Weiland einen sehr erfahrenen Kommunikator an unserer Seite zu wissen. Er wird unseren Change-Prozess aktiv mitgestalten", so Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest."Auch für neue Wege im Digitalen braucht man erfahrene Kommunikationsprofis, deshalb sind wir stolz, Michael Weiland als Reise-Begleiter für die Audiotainment Südwest gewinnen zu können.Er wird den jungen Teams in Mannheim, Stuttgart und Ludwigshafen guttun und ist als Fachmann für Storytelling bei uns genau richtig", sagt Valerie Weber Programmgeschäftsführerin der Audiotainment Südwest.Der studierte Publizist Michael Weiland war in gleicher Funktion bereits für NRJ Deutschland, die TOP Radiovermarktung in Berlin für die Sender Berliner Rundfunk 91!4, 94,3rs2 und 98,8 KISS FM, sowie 104.6 RTL und RTL Radio Deutschland tätig. Michael Weiland ist Geschäftsführer der Strategie- und Kommunikationsberatung Positioning first in Berlin und hat die Kommunikation von Start Ups und Unternehmen entwickelt und umgesetzt. Er kreierte und realisierte zahlreiche Kommunikationsprojekte für Konzerne.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN ZWEI. Die Audiotainment Südwest erreicht insgesamt 4,7 Millionen Hörern pro Tag (ma 2022 audio I) und 14,5 Million Audio Session pro Monat (ma 2022 IP Audio II).Pressekontakt:Michael Weiland, Tel.: 0172/3822469, E-Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: Audiotainment Suedwest GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163930/5264339