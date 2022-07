Übergeordnet herrscht bei Intel ein langfristiger Aufwärtstrend, in den Jahren um 2000 herum markierte Intel bereits ein Rekordhoch bei 75,81 US-Dollar und konsolidierte diesen Anstieg in den folgenden Jahren zur Unterseite aus. Die Trendwende setzte im Frühjahr 2009 ein und brachte Kursgewinne an 69,29 US-Dollar bis Januar 2020 hervor. Die Unsicherheiten an den Aktienmärkten stoppten die Aufwärtsphase ...

