Tech-Aktien haben in den letzten Monaten deutlich korrigiert. Sind nun einzelne Aktien oder gar der ganze Sektor wieder kaufenswert oder geht es noch weiter bergab? Diese Frage diskutieren vier wikifolio-Top-Trader in der aktuellen Ausgabe des CashCocktail Podcast. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat auf Jahressicht zwischenzeitlich über 20 Prozent an Wert verloren. Das deutsche Pendant - der TecDax - hat ähnliche hohe Verluste erlitten. Tech-Aktien haben damit deutlich stärker korrigiert als der Gesamtmarkt. Viele Anleger stellen sich darum die Frage, ob Tech-Aktien jetzt kaufenswert sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...