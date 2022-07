NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Benjamin Toms beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der Inflation auf das Verbraucherverhalten - und kürzte in der Folge die Schätzungen für einige britische Banken mit starkem Privatkundengeschäft. HSBC gehört mit nur kleineren Anpassungen an seinen Schätzungen nicht zu diesem Kreis./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2022 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

