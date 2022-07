Der US-Dollar wurde zuletzt wenig verändert mit 0,9600 Franken gehandelt.Frankfurt - Der Euro ist am Montag in einem ruhigen Umfeld zum US-Dollar leicht gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0452 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro mit aktuell 1,0035 Franken knapp über der Parität. Der US-Dollar wurde zuletzt wenig verändert mit 0,9600 Franken gehandelt. Am Markt wurden die leichten Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...