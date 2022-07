DGAP-Ad-hoc: Fielmann AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Halbjahresergebnis

Fielmann AG: Vorläufige Zahlen zum 30. Juni 2022



04.07.2022 / 13:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die erste Jahreshälfte 2022 war stark beeinflusst von der immer noch anhaltenden Coronavirus-Pandemie sowie den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Der vorläufige Außenumsatz der Fielmann-Gruppe inkl. Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen stieg in den ersten sechs Monaten voraussichtlich auf 989 Millionen € (Vorjahr: 919,8 Millionen €), der Konzernumsatz auf 851 Millionen € (Vorjahr: 789,6 Millionen €). Im zweiten Quartal wird der Außenumsatz nach aktuellen Schätzungen auf 505 Mio. € (Vorjahr: 474,9 Mio. €) und der Konzernumsatz auf rund 437 Mio. € (Vorjahr: 407,7 Mio. €) steigen.

Während dieses Umsatzwachstum im Einklang mit dem Wachstumspfad unserer Vision 2025 steht, war unsere Kostenstruktur im Jahr 2022 auf ein dynamischeres Wachstum ausgelegt. Dadurch wurde unsere Profitabilität überproportional belastet: Für das 1. Halbjahr 2022 erwarten wir ein Ergebnis von 89 Millionen € (Vorjahr: 96,0 Millionen €), dies entspricht einer EBT-Marge von 10,4 Prozent. Von April bis Juni wird das Ergebnis vor Steuern etwa 39 Millionen € (Vorjahr: 54,2 Millionen €) betragen.

Obgleich sich die Pandemie weiterhin negativ auf unser Umsatzniveau auswirkt, haben wir in mehreren Märkten die Gehälter der Mitarbeiter erhöht und angepasst. Dies führte über alle Bereiche zu einem zusätzlichen Personalaufwand im 1. Halbjahr 2022 von rund 22 Millionen €. Mit Blick auf die wichtigsten Warengruppen erzielten Korrektionsbrillen und Hörgeräte ein stark einstelliges Wachstum, bei Sonnenbrillen und Kontaktlinsen konnten wir dank der Entwicklung unserer Omnichannel-Plattform jeweils Wachstumsraten von deutlich über 20% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Da Kontaktlinsen und Sonnenbrillen jedoch geringere Margen aufweisen, entsprach der veränderte Produktmix einem Negativeffekt in Höhe von etwa 13 Millionen €. Zusätzliche Kosten, die die Rentabilität belasteten, waren verstärkte Marketingaktivitäten und eine Solidaritätsinitiative für Menschen aus der Ukraine, die sich insgesamt mit 11 Millionen € auswirkten.

Da der Krieg in der Ukraine, die anhaltend hohe Inflation und weiter steigende Zinsen das Konsumverhalten zunehmend belasten und ferner die Coronavirus-Pandemie zu vergleichsweise hohen Krankenständen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt, erwarten wir für das Gesamtjahr 2022 einen Außenumsatz von rund 2,07 Milliarden € (Vorjahr: 1,94 Milliarden €), einen Konzernumsatz von ca. 1,80 Milliarden € (Vorjahr: 1,68 Milliarden €) und ein EBT von mehr als 190 Millionen € (Vorjahr: 209,7 Millionen €). Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Fielmann-Gruppe verzeichnet +8% Außenumsatz im ersten Halbjahr 2022

E-Commerce wächst um mehr als +30 Prozent zum Vorjahr

Die ersten sechs Monate des Jahres 2022 waren geprägt von der anhaltenden Coronavirus-Pandemie sowie den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. In diesem herausfordernden Umfeld erwartet die Fielmann-Gruppe ein starkes Umsatzwachstum, das dem Wachstumspfad der Vision 2025 entspricht.

Markumfeld im ersten Halbjahr 2022

Im Laufe des ersten Halbjahres führte die andauernde Coronavirus-Pandemie in den meisten unserer Märkte zu anhaltenden Einschränkungen, Rekordwerten im Krankenstand unter den Beschäftigten und einer niedrigen Kundenfrequenz. Diese Situation hielt bis weit ins zweite Quartal an, insbesondere in Deutschland und Österreich. Während sich die Pandemie weiterhin negativ auf unsere Umsätze auswirkte, würdigt die Fielmann-Gruppe den besonderen Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Niederlassungen. Um dem Fachkräftemangel in der Augenoptik und Hörakustik zu begegnen, haben wir in mehreren Märkten die Gehälter erhöht und angepasst. Dies führte im ersten Halbjahr 2022 über alle Funktionen hinweg zu einem zusätzlichen Personalaufwand von rund 22 Millionen €.

Seit Februar 2022 wirken sich die Folgen des Kriegs in der Ukraine auf unser Geschäft in ganz Europa aus. Die Fielmann-Gruppe agiert abermals als verantwortungsvolles Familienunternehmen: Wir haben allen unseren 269 ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen. Dutzende, die ins Ausland geflohen sind, haben Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote erhalten. Aus Solidarität für alle ukrainischen Geflüchteten führten Fielmann und ZEISS eine dreimonatige Solidaritätsaktion durch: Mehr als 80.000 Ukrainer erhielten in Fielmann-Niederlassungen eine individuell angepasste Brille zum Nulltarif. ZEISS übernahm die Brillengläser, Fielmann stellte die Fassungen, die Beratung und den Service. Obwohl unser Geschäft in der Ukraine im ersten Halbjahr monatlich Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent hinnehmen musste, unterstützen wir unsere in der Ukraine verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin durch die volle Auszahlung ihrer Gehälter. Zum 30. Juni 2022 haben 35 unserer 36 ukrainischen Standorte bereits wieder geöffnet, viele von ihnen erreichten wieder das Geschäftsniveau von vor der Krise.

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022

2019 haben wir unsere Vision 2025 verkündet, die auf unserer kundenzentrierten Unternehmensphilosophie aufbaut und ein jährliches Umsatzwachstum von +5 Prozent durch die Digitalisierung und Internationalisierung unseres Familienunternehmens anstrebt. Die Fielmann-Gruppe hat dieses Ziel seit 2019 erreicht - trotz Coronavirus-Pandemie und Krieg. Und der Wachstumstrend setzt sich fort: Gemäß der jüngsten Prognose wird der vorläufige Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen im ersten Halbjahr 2022 rund 989 Mio. € betragen (+8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

Während dieses Umsatzwachstum im Einklang mit unserer Vision 2025 steht, war unsere Kostenstruktur im Jahr 2022 auf ein dynamischeres Wachstum ausgelegt. Dadurch wurde unsere Profitabilität überproportional belastet: Für das erste Halbjahr 2022 erwarten wir ein Ergebnis von rund 89 Mio. € (Vorjahr: 96 Mio. €). Dies entspricht einer EBT-Marge von 10,4%.

Mit Blick auf die wesentlichen Warengruppen, verzeichnen wir bei Korrektionsbrillen und Hörgeräte im ersten Halbjahr jeweils ein starkes einstelliges Wachstum, während Sonnenbrillen und Kontaktlinsen von der Entwicklung unserer Omnichannel-Plattform profitierten und im Vergleich zum Vorjahr jeweils um deutlich mehr als 20% zum Vorjahr wuchsen. Da Kontaktlinsen und Sonnenbrillen jedoch niedrigere Margen aufweisen, wirkte sich der veränderte Produktmix mit rund 13 Millionen € negativ auf den Rohertrag unserer Gruppe aus.

Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: 'Dank unserer hervorragenden Leistungen für unsere Kunden und unserer überlegenen Omnichannel-Plattform erzielen wir in einem instabilen Umfeld ein starkes Wachstum. Besonders erfreulich sind unsere Fortschritte im E-Commerce: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 steigerte die Fielmann-Gruppe die Zahl der europaweit versendeten Pakete auf mehr als 640.000, das sind +31% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.'

Ausblick

Der Vorstand der Fielmann-Gruppe betrachtet das aktuelle Marktumfeld mit Sorge. Der andauernde Krieg in der Ukraine, das anhaltend hohe Inflationsniveau und steigende Zinsen belasten das Konsumklima, treiben die Kosteninflation. Gleichzeitig hält die Coronavirus-Pandemie an. In diesem Umfeld erwarten wir für das Gesamtjahr eine Entwicklung, die dem in unserem Geschäftsbericht kommunizierten, pessimistischen Szenario entspricht. Wir aktualisieren unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 auf einen Außenumsatz von rund 2,07 Milliarden € (Vorjahr: 1,94 Milliarden €) und ein EBT von 190 Millionen € (Vorjahr: 209,7 Millionen €).

Um die starke Umsatzentwicklung fortzusetzen und die EBT-Marge gemäß unserer Vision 2025 auf mindestens 16 Prozent zu steigern, ergreift der Vorstand der Fielmann-Gruppe Maßnahmen. Auf unserer Hauptversammlung am 14. Juli 2022 werden wir über unsere strategischen Initiativen berichten, die unsere Profitabilität kurz- und mittelfristig steigern werden.

Langfristig bleiben wir optimistisch: In unsicheren Zeiten kaufen die Menschen bei Unternehmen, die exzellenten Service und garantierte Qualität zu besten Preisen bieten - in der Augenoptik ist das die Fielmann-Gruppe.

Hamburg, 04. Juli 2022

Fielmann Aktiengesellschaft Der Vorstand



Über die Fielmann-Gruppe:

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 900 Niederlassungen versorgen wir unsere 27 Millionen Kunden in 16 europäischen Ländern mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen.

Weitere Informationen: Katrin Carstens, Leiterin Kommunikation & Public Relations, Telefon: 040/270 76 - 5907

Ulrich Brockmann, Leiter Investor Relations, Telefon: 040/270 76 - 442

