Günther Artner wechselt innerhalb der Erste Group von der Abteilung Equity & Corporate Capital Markets in das Commercial Real Estate-Geschäft und übernimmt dort die Leitung von Patrick Zehetmayr, der die Erste Group verlässt. Mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 4 Mrd. Euro ist die Erste Group Commercial Real Estate Marktführer in der gewerblichen Immobilienfinanzierung in CEE und Österreich.

