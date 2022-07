Der jüngste Abwärtstrend des USD/JPY hat den möglichen Anstieg in den nächsten Wochen bis in den mittleren Bereich der Marke von 137,00 USD gebremst, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Unsere Einschätzung, dass der USD gestern über 137,00 steigen könnte, war falsch, da er auf ein ...

