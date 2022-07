Zürich (ots) -Ein Marktplatz für Topmarken erweitert ab sofort das online Shoppingerlebnis bei Globus. Erste Top-Marken wurden bereits im Marktplatz-Modell aufgenommen. Im Verlauf der kommenden Monate wird das Sortiment um weitere Premium- und Luxus Marken konstant erweitert. Kundinnen und Kunden können so aus einem deutlich breiteren und auch exklusiveren Produktesortiment auswählen. Die neue Plattform wurde komplett in den bestehenden Onlineshop auf globus.ch integriert. Bereits heute können Kundinnen und Kunden fast das ganze Globus Sortiment bequem online bei globus.ch bestellen.Globus macht mit der neuen Marktplatz-Lösung einen weiteren, wichtigen strategischen Schritt im Ausbau als führender Schweizer On- und Offline Anbieter im Premium und Luxusbereich. Vom Lieblingsteil angesagter Marken bis zu eleganten Schmuckstücken, Beautyprodukte und dekorativen Accessoires für zuhause, aber auch der für einen Anlass passende Wein, alles kann bequem online über globus.ch bestellt werden. Das gilt auch für Produkte, die stationär nicht verfügbar sind. Online bietet allen Raum für eine erhebliche Produkte- und Markenerweiterung. Zu den ausgesuchten Partnern zählen renommierte Marken, die zur Globus-Positionierung passen und die hohen Qualitätsansprüche von Globus erfüllen.Mit dieser Sortimentserweiterung bringt Globus eine Vielzahl an beliebten Premium- und Luxusmarken auf einer einzigen Plattform zusammen. Globus nutzt dabei auch Synergien auf Gruppenebene. Zudem will Globus dadurch sein Offline-Geschäft noch stärker mit dem Online-Markt harmonisieren und die Digitalisierung weiter vorantreiben.Für die Kundinnen und Kunden bleibt Globus Vertragspartner und Ansprechperson. Sie dürfen weiterhin auf den Service von Globus zählen. Lediglich der Versand erfolgt direkt über die Partner, ab 150.00 CHF kostenlos. Auch Rücksendungen sind gratis.Rafael Schenker, Leiter E-Commerce bei Globus: "Die Globus Welt ist inspirierend und elegant. Wer unsere Stores mit über 2'000 Marken besucht, erlebt einen Hauch von Luxus und findet immer wieder überraschend und spannend Neues. Mit der neuen Plattform erweitern wir unser Angebot und bieten unseren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert, Komfort, schnelle Lieferungen und einen erstklassigen Service".Das (Markplatz-) Angebot auf globus.ch wird nun laufend mit neuen Topmarken und Luxusbrands ergänzt und öffnet dadurch Türen zu einem exklusiven Markenportfolio, rund um die Uhr.Pressekontakt:Franziska GaemperleMagazine zum Globus AGLintheschergasse 7, 8001 ZürichT: +41 79 441 16 92M: franziska.gaemperle@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100892039