Beijing (ots/PRNewswire) -Der Xinhua-Kelan Kaschmirziegen-Preisindex (https://en.imsilkroad.com/exponent) wurde am Mittwoch im Bezirk Kelan in der nordchinesischen Provinz Shanxi veröffentlicht, um die hochwertige Entwicklung der Kaschmirziegenindustrie in Kelan zu fördern.Als erster Kaschmirziegen-Preisindex (https://en.imsilkroad.com/exponent) in China spiegelt der Index umfassend und objektiv die Preisinformationen aller Glieder der Kelan-Kaschmirziegen-Industriekette wider, bietet eine Preisreferenz für den Markt und fördert die Wiederbelebung charakteristischer Industrien mit digitalen Werkzeugen.Der Bezirk Kelan liegt im Nordwesten der Provinz Shanxi und hat einzigartige Vorteile bei der Entwicklung der Ziegenzucht. Im Laufe der Jahre hat Kelan nach und nach ein System zur Verarbeitung von Kaschmirziegen aufgebaut, das die Produktion von Leder, Wolle, Kaschmir und Fleisch umfasst.Ende 2021 wurden im Bezirk Kelan fast 660.000 Ziegen gezüchtet, darunter 550.000 Kaschmirziegen, und es wurden 136 Tonnen Kaschmir und 306 Tonnen Wolle produziert. Der jährliche Produktionswert der Ziegenindustrie erreichte 252 Millionen Yuan, was 60 Prozent des gesamten Produktionswerts der lokalen Tierhaltung ausmacht.Der gemeinsam von der China Economic Information Service (CEIS) und der Regierung des Bezirks Kelan entwickelte Index soll den Trend der industriellen Entwicklung objektiv widerspiegeln und die Effizienz der Marktzirkulation verbessern, was für die Entwicklung der Ziegenindustrie und die Entscheidungsfindung von großer Bedeutung sein wird.Der Index ist eine wichtige Gelegenheit für die Umwandlung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Qualität im Bezirk Kelan sowie eine wichtige Maßnahme für die Wiederbelebung der Industrie und die Entwicklung der Tierhaltung, die weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der lokalen Ziegenindustrie haben wird, sagte Meng Hongbin, Sekretär des Bezirkskomitees des Bezirks Kelan der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh).Der Ziegenindex wird den Markt zu einer reibungsloseren Zirkulation führen, die bessere Verbreitung des Markenwerts fördern, die digitale Transformation der Branche beschleunigen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung der lokalen Kaschmirziegenindustrie erreichen, so Zhang Zhaoxin, Forscher am Forschungszentrums für ländliche Wirtschaft.Das CEIS ist ein Wirtschaftsinformationsdienstleister der Xinhua News Agency und verfügt über mehrere wichtige Informationsdienstleistungsplattformen wie Xinhua Finance, Xinhua Silk Road (https://en.imsilkroad.com/), Xinhua Credit und Xinhua Indices (https://en.imsilkroad.com/exponent). Xinhua Indices (https://en.imsilkroad.com/exponent) bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Indexerstellung, Veröffentlichung, Betrieb und Werbung.