Die People's Bank of China (PBOC) gab am Montag bekannt, dass sie eine Währungs-Swap-Fazilität mit Hongkong zu einer ständigen Swap-Vereinbarung aufgewertet und den Umfang von 500 Mrd. Yuan auf 800 Mrd. Yuan (119,40 Mrd. $) ausgeweitet hat, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate Die Vereinbarung wurde von der People's Bank of China (PBOC) und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...