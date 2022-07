NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit steigenden Marktzinsen und deren Auswirkungen auf den Immobilienmarkt sowie damit verbundene Sektoren. Für Online-Marktplätze sieht er Umsatzrisiken, die Aktie des Portalbetreibers Scout24 bleibt aber im Vergleich zum britischen Anbieter Rightmove seine bevorzugte Wahl. Er glaubt daran, dass der Scout-Umsatz die Markterwartungen übertreffen wird./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2022 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

