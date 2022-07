Vaduz (ots) -Das Thema Sicherheit ist bei den Feuerwehren allgegenwärtig und gerade im Einsatz lauern überall Gefahren auf die Feuerwehrleute. Eine dieser Gefahren bilden Stürze von oben herab oder in die Tiefe. Dazu führt das Amt für Bevölkerungsschutz am Samstag, 9. Juli 2022 einen Weiterbildungskurs zum Thema "Absturzsicherung" in Eschen durch.Der Kurs baut auf vorangegangenen Ausbildungen auf, die angehenden Führungskräfte beherrschen also bereits das nötige Handwerk. Bei diesem Kurs lernen die Teilnehmer Risiken zu analysieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Weiters sind einfache Rettungen mit technischen Mitteln aus der Höhe und Tiefe auf dem Lehrplan.Die praktischen Übungen finden an geeigneten Objekten in Eschen statt. Dem Kurskommandanten Gerold Kind, Gamprin, stehen dabei weitere Spezialisten auf diesem Gebiet zur Seite.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzGerold Kind, KurskommandantT +41 79 388 12 60Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892047