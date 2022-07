DJ Dr. Wieselhuber & Partner GmbH: Neuer Partner Distressed M&A am W&P Standort Stuttgart

DGAP-Media / 2022-07-04 / 15:18 ^[Dr. Wieselhuber & Partner: Neuer Partner Distressed M&A am Standort Stuttgart] Die Wieselhuber & Partner GmbH (W&P), spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen, stellt sich im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) künftig noch breiter auf. Philippe Piscol, der ab sofort als neuer Partner den M&A-Bereich deutschlandweit verantwortet, ergänzt als Distressed M&A-Experte das W&P Leistungsspektrum in den Bereichen Sanierung & Restrukturierung ideal, denn: Piscol ist seit über 20 Jahren als Partner/Managing Partner in namhaften, mittelständischen Unternehmensberatungen in der Restrukturierung, Sanierung, im Corporate Finance Consulting und Distressed M&A tätig. Vom neuen Standort Stuttgart baut er künftig die W&P-Präsenz in Baden-Württemberg weiter aus. "Fundierte Erfahrungen, Schnelligkeit und ein reibungslos funktionierendes Netzwerk sind entscheidende Voraussetzungen für erfolgreiche Distressed-M&A-Transaktionen", so Volker Riedel, Managing Partner W&P. "Philippe Piscol bringt all diese Expertisen mit - und noch mehr: Seine hohe Empathie für UnternehmerInnen passt genau zu unserem Fokus, der Beratung von Familienunternehmen." Text frei zum Abdruck.

Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring und Finance. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. www.wieselhuber.de

