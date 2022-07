MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Den Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM) noch eingeschlossen, sieht sich Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie beim Umsatz über den Markterwartungen, beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber darunter. Angesichts der Energiepreisentwicklung fühle er sich mit seinen niedrigeren Margenannahmen für den Spezialchemiekonzern wohl./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 14:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de