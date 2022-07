Die virtuelle Produkteinführung "More Than Infinity" von VOOPOO, fand am 29. Juni 2022 statt. Bei dieser Veranstaltung reservierte VOOPOO 30 Minuten, um in 3 Kapiteln die Geschichte der Marke in den letzten 8 Jahren seit ihrer Entstehung Revue passieren zu lassen, die Verbindung zwischen dem "Unendlichkeitssymbol" und dem Spirit der Marke zu erläutern und ihr Engagement für die Schaffung unendlicher neuer Möglichkeiten mithilfe von Technologie zu demonstrieren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen 3 POD-Produkte, die mit der neuesten Technologie von VOOPOO ausgestattet sind.

Ein sehr wichtiges Thema der virtuellen Veranstaltung war die Geschichte des Wachstums von VOOPOO seit seiner Gründung vor 8 Jahren. VOOPOO hat sich von einem Anbieter von Verdampferchips zum aktuellen Branchenführer im Bereich der offenen elektronischen Verdampfung entwickelt und durch eine Reihe bahnbrechender Innovationen die positive Entwicklung der Branche insgesamt vorangetrieben, während gleichzeitig seine eigene Marke eine Metamorphose durchlief. Darüber hinaus hat VOOPOO seit Beginn seiner Globalisierungsstrategie im letzten Jahr Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Indonesien, Deutschland, Frankreich, Kanada und Malaysia eröffnet und wird in Zukunft weitere Niederlassungen eröffnen, um seine lokale Präsenz auf dem lokalen Markt zu stärken. VOOPOO hat sich auch darauf konzentriert, seinen globalen Einfluss im Bereich der elektronischen Verdampfung durch die Einrichtung von Flagship-Stores und die Einführung von APPs in weiteren Regionen zu stärken.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung war die Präsentation der drei neuesten Pod-Produkte von VOOPOO, von denen zwei Produkte der V-Serie, VMATE E und VMATE Infinity Edition, zum ersten Mal vorgestellt wurden. Beide Produkte sind mit dem neuen, verbesserten Cartomizer ausgestattet, der mit der 5A-Frischeversiegelungstechnologie das Aroma des E-Liquids bewahrt, während das Fresnellinsen-Design die Lichteinwirkung auf das E-Liquid effektiv reduziert und den frischen Geschmack für die Nutzer bewahrt. Das Material der Kartusche ist speziell mit Silberionen angereichert, die zu mehr als 99 antibakteriell wirken.

Das dritte Produkt, Drag Q, das bereits zuvor auf dem Markt eingeführt wurde, kehrte mit einer neuen CMF Infinity Edition zurück. Als POD-Produkt hat Drag Q durch seine herausragende Leistung bei der intelligenten Druckkontrolle und der Wiederherstellung des Geschmacks das Verständnis der Branche von POD-Produkten gänzlich neu definiert. Bei der virtuellen Markteinführung erläuterte der globale Markenbotschafter von VOOPOO auch ausführlich den wichtigsten Treiber hinter VOOPOOs sprunghafter Entwicklung: die Investition in "nutzerorientierte" Forschung und Entwicklung. Bislang hat VOOPOO drei bahnbrechende Verdampferplattformen für unterschiedliche Anwender auf den Markt gebracht PNP, TPP, ITO und zwei GENE-Chips für unterschiedliche Produktfunktionen entwickelt GENE AI und GENE TT. Durch die kontinuierliche Optimierung und Innovation der Verdampfertechnologie sichert sich VOOPOO das Vertrauen und die Unterstützung der Verbraucher.

Unendliche Verbindungen: Schließen Sie sich mit mehr als 100.000 Kunden und mehr als 50.000.000 Fans zusammen, um eine Kultur der elektronischen Verdampfung aufzubauen

Das letzte Kapitel war den Kunden und Millionen von Fans gewidmet, die sich Hand in Hand mit VOOPOO weiterentwickelt haben. In den vergangenen 8 Jahren hat VOOPOO eng mit mehr als 100.000 Offline-Verkaufsstellen zusammengearbeitet und mit qualitativ hochwertigen Produkten und kontinuierlichen Marktinvestitionen immer mehr Verbraucher gewonnen. Die Markterfolge des Unternehmens sind der Beweis für den gegenseitigen Nutzen und die Win-Win-Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Weltweit haben sich mehr als 50 Millionen Nutzer zu treuen Fans von VOOPOO entwickelt. Sie spornen VOOPOO nicht nur an, weiterhin zukunftsweisende Produkte zu entwickeln, sondern sind auch Teil der elektronischen Verdampferkultur im VOOPOO-Ökosystem geworden. VOOPOO kündigte an, bald die ersten Flagship-Stores als Teil des VOOPOO-Ökosystems in Großbritannien und Indonesien zu eröffnen, um eine enge Interaktion mit VOOPOO-Fans zu ermöglichen.

VOOPOO nahm sich 30 Minuten Zeit, um die Verbindung zwischen der Entwicklungsstrategie von VOOPOO, dem Innovationsgeist, der Markenkultur und dem Unendlichkeitssymbol zu demonstrieren, die dazu beitragen, dass die drei neu eingeführten Produkte den Erwartungen des Marktes und der Branche gerecht werden.

Über VOOPOO

VOOPOO ist eine führende Marke für offene Podsysteme und hat durch die DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben, einen rasanten Aufstieg erlebt. VOOPOO konzentriert sich auf den Aufbau von zwei zentralen Technologieplattformen von [Chipsätzen] und [Verdampfern]. VOOPOO hat GENE.AI, GENE.TT und andere kreative Chips entwickelt. Darüber hinaus hat VOOPOO drei unabhängige Verdampferplattformen (TPP, PNP und ITO) entwickelt, die sich an unterschiedliche Nutzer richten. VOOPOO bietet vier Hauptproduktreihen an: ARGUS, DRAG, VINCI und die V-Serie (Doric). VOOPOO wird auch in Zukunft weitere nationale Märkte mit dem Ziel erschließen, eine der einflussreichsten globalen Marken aufzubauen.

