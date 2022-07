An der Nasdaq in New York wird die Microsoft-Aktie zwar heute aufgrund des Independence Days nicht gehandelt. Ähnlich wie hierzulande der Handel läuft und die Microsoft-Aktie auf Tradegate mit rund einem Prozent im Minus taxiert wird, genießen auch die Experten des Analystenhauses Redburn in London keinen Feiertag. In einer Ersteinschätzung hat Redburn-Analyst Alex Haissl die Aktie von Microsoft mit "Buy" und einem Kursziel von 370 Dollar versehen. Ausgehend vom Freitagsschluss sieht der Experte ...

