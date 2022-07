Düsseldorf (ots) -Die SEDURA Consulting GmbH, eine MPU-Beratung mit bisherigem Sitz in Monheim am Rhein, eröffnete im April einen neuen Standort, wie der Geschäftsführer Dustin Senebald mitteilte. Die neueste Firmenzentrale befindet sich in der Parsevalstraße 7b in 40468 Düsseldorf und bietet Platz für 60 neue Mitarbeiter.Geschäftsführer Dustin Senebald: "Müssen sich Menschen der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung zur Beurteilung ihrer Fahreignung unterziehen, kann das unter Umständen große Einschränkungen nach sich ziehen. Wir helfen ihnen ortsunabhängig dabei, die Tests ohne langwierige Abstinenznachweise erfolgreich zu bestehen. Dementsprechend steigt die Nachfrage nach unserem Angebot stetig. Um mit dem wachsenden Andrang Schritt halten zu können, war nun ein Umzug in eine größere Firmenzentrale nötig. So haben wir ausreichend Platz für neue Mitarbeiter."Das neue Büro bietet modernste Arbeitsplätze für das Team der SEDURA Consulting GmbH. Es verfügt über mehr als 30 Räume und ein großes Filmstudio für professionelle Videodrehs. Dort arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt 20 Mitarbeiter aus dem Vertrieb, dem Fulfillment und dem Backoffice. Dank einer Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern bietet die Niederlassung genug Platz für weiteres Personal. Demnach soll das Team zeitnah um tatkräftige Unterstützung in allen Bereichen erweitert werden."Unser Ziel ist es, unser Team auf 50 bis 60 Mitarbeiter auszubauen. Außerdem möchten wir unser Studio in der neuen Niederlassung dazu nutzen, um noch hochwertigere Coaching-Videos zu erstellen. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden künftig ausführliche Sprechstunden. Dadurch wollen wir auf lange Sicht noch mehr Menschen bestmöglich beim Bestehen ihrer MPU unterstützen", so Dustin Senebald.Über Dustin Senebald:Dustin Senebald ist Gründer und Geschäftsführer der SEDURA Consulting GmbH. Mithilfe seines Teams berät er bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich Menschen, die ihren Führerschein verloren haben, dabei, diesen durch das Bestehen der MPU wiederzubekommen. Er konnte schon mehreren hundert Personen, die sich im Straßenverkehr nicht ordnungsgemäß verhalten haben, dabei helfen, die MPU erfolgreich zu bestehen und ihre Mobilität zurückzuerhalten. Diese Erfolge basieren darauf, dass der sich kontinuierlich weiterbildende Verkehrspädagoge und Kraftfahreignungsberater dank seiner langjährigen Erfahrung eine große Expertise im Bereich der Medizinisch-Psychologischen Beratung aufbauen konnte. Weitere Informationen unter: https://sedura-mpu.de/Pressekontakt:SEDURA Consulting GmbHDustin SenebaldE-Mail: Dustin@sedura.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SEDURA Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162214/5264812