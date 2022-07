Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.07.2022 / 17:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: BluGreen Company Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Herr Vorname: Sebastian Justus Nachname(n): Schmidt Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Enapter AG

b) LEI

391200JIZN9JYP440O07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel Beschreibung: Schuldverschreibung bezogen auf Aktien der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02); das Finanzinstrument hat keine Kennung.

b) Art des Geschäfts

Begebung einer Schuldverschreibung (eingeteilt in 10 Teilschuld-verschreibungen), die sowohl für die Emittentin als auch für den Anleihegläubiger ein Wahlrecht auf Lieferung von Aktien an der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) an den Anleihegläubiger statt Barzahlung für Zins- und Tilgung vorsieht und durch Ver-pfändung von 1.638.691 Aktien an der Enapter AG besichert wird. Das vorgenannte Wahlrecht bezieht sich, vorbehaltlich einer etwaigen künftigen Anpassung gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung, auf 682.786 Aktien der Enapter AG. Lauf-zeit bis zum 23. Dezember 2024.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 150000.00 EUR 15000000.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0.00 EUR 0.00 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.06.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



