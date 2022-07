Die aktuell starke Inflation deutet darauf hin, dass nach der FED nun auch die EZB mittelfristig die Leitzinsen anheben wird. Damit ist auf absehbare Zeit mit einer Attraktivitätssteigerung festverzinslicher Investments zu rechnen.Anleger befinden sich aktuell in einem Dilemma. Auf der einen Seite waren die Zinsen in den vergangenen zehn Jahren so niedrig, dass sich festverzinsliche Anleihen kaum gelohnt haben und vornehmlich Investitionen in Sachwerte gefragt waren. Auf der anderen Seite deutet die aktuell starke Inflation darauf hin, dass nach der FED nun auch die EZB mittelfristig die Leitzinsen anheben wird.

