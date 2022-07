Die Aktie von Sartorius präsentierte sich zum Wochenstart stark. Das Papier konnte zeitweise bis auf 354,50 Euro zulegen, musste zuletzt allerdings wieder einen Teil seiner Gewinne abgeben. Am Ende ging die Aktie mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem Handel. Unterstützt wurde das Papier von einer optimistischen Analysten-Einschätzung.Analyst Richard Vosser von JPMorgan rechnet im Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. Juli zwar damit, dass die Jahresziele nur bestätigt werden. Das könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...