Améthyste, ArianeGroup, Cetim, HDF Energy, Rubis Terminal und Sofresid Engineering haben sich zusammengetan, um die multifunktionale Power Barge ELEMANTA H2 zu entwickeln, die große Schiffe mit grünem Strom und Wasserstoff versorgt und deren Schadstoffemissionen während der Hafenaufenthalte um mehr als 80 reduziert.

Hydrogène de France ("HDF Energy") Euronext Paris: HDF und seine Partner des Projekts ELEMANTA H2 geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, um mobile Lösungen zu entwickeln, die mit grünem oder kohlenstoffarmem Wasserstoff Cold Ironing Services in Ergänzung zum Stromnetz für Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe oder Tanker bereitstellen. ELEMANTA H2 wird auch das Bunkern von Wasserstoff ermöglichen, um den Betankungsbedarf künftiger Wasserstoffschiffe zu decken.

Der Seeverkehr war 2018 für 13,5 der gesamten europäischen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Um das europäische Ziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 bis 2030 zu erreichen, muss der Sektor seine Energiewende beschleunigen. ELEMANTA H2 soll zur Dekarbonisierung der Hafenaktivitäten beitragen.

Die Partner haben den Hafen von Rouen und den Standort des Rubis Terminals aufgrund seiner strategischen Lage in der Nähe von Paris als Pionierstandort ausgewählt. Mit Unterstützung von Normandie Energies und dem Hafenbetreiber HAROPA wird ein Vorführschiff mit einem Hochleistungs-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausgestattet, das von HDF Energy in Frankreich hergestellt wird. Ein System zur Speicherung von grünem Hochdruckwasserstoff wird den Bedarf an Autonomie während der Hafenaufenthalte decken.

ELEMANTA H2 wird 2025 in Betrieb gehen und eine kohlenstoffarme Alternative zu den Dieselgeneratoren bieten, die diese Schiffe derzeit am Liegeplatz mit Strom versorgen. Dadurch werden die CO2-Emissionen um 85 und alle Emissionen von Stickoxid (NOx) und Schwefeldioxid (SO2) während der Hafenaufenthalte reduziert.

Ziel ist es, die Lösung zu standardisieren und mit höherer Leistung in den wichtigsten europäischen Häfen zu replizieren, einschließlich künftiger großer Wasserstoff-Hub-Projekte. Schließlich verringert der lokal erzeugte Wasserstoff die Auswirkungen der Volatilität der internationalen Märkte für fossile Brennstoffe.

Damien Havard, Präsident von HDF Energy, sagte: "HDF ist stolz darauf, sein Know-how im Bereich der Wasserstofftechnologien in die Entwicklung der Barge Elemanta H2 einbringen zu können. Dank seiner Massenproduktionsanlage für Hochleistungsbrennstoffzellen verfügt HDF über Lösungen für die großen Herausforderungen der Dekarbonisierung des maritimen Sektors."

