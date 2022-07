Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Seit der Gründung im Jahr 2020 ist Petal Maps enorm gewachsen und bietet inzwischen mehr als 28 Millionen Nutzern in über 160 Ländern innovative Reise- und Navigationserfahrungen. Karten sollten die reale Welt so gut wie möglich abbilden. Das ist der Leitsatz von Petal Maps, an dem wir ständig arbeiten.Während der Navigation helfen die Fahrspurführung und die vergrößerte Darstellung der Kreuzung dabei, sicher zu fahren. Der Straßenzustand wird aufgrund der unzähligen eingegebenen Daten und der detaillierten Darstellung sehr genau dargestellt. Jetzt bietet Petal Maps neue Funktionen wie Beleuchtungseffekte im Dark Mode, 3D-Orientierungspunkte und mehr, die auf ausgefeilten Technologien wie dem Fine-Grained-Rendering basieren. Petal Maps stellt den Nutzern realistischere und interessantere Karten zur Verfügung und verbessert so das Navigationserlebnis.Petal Maps zeigt den Weg mit eindrucksvollen LichteffektenDer Versuch, den richtigen Weg zu finden, kann knifflig sein. Die Straßen, durch die man fährt, sehen wahrscheinlich ganz anders aus als das, was auf dem Bildschirm des Handys angezeigt wird, und die unterschiedlichen Lichtverhältnisse können verwirren. Und im Nachtmodus sind Straßenlaternen ein integraler Bestandteil der realen Welt. Um der Realität möglichst nahe zu kommen, fügt Petal Maps Abendlichter hinzu, um die Auswirkungen von Straßen bei Nacht zu simulieren, einschließlich Straßenbeleuchtung und Gebäudebeleuchtungseffekte, und bietet ein höheres Maß an Genauigkeit und Kartendetails.Diese Funktion wird für die Nutzer sehr nützlich sein, da sie einen ganzheitlicheren Blick auf die Details erlaubt. Wenn beispielsweise die Gebäude einer Stadt aufleuchten, signalisiert dies dem Benutzer, dass es Nacht am gesuchten Ort ist. Dadurch können Nutzer die Wegbeschreibung auf Petal Maps auch bei wechselnden Lichtverhältnissen besser mit ihrer Umgebung abgleichen.Die Umgebung in lebendigen Details mit 3D-Orientierungspunkten erlebenPetal Maps hat etwa 26.000 virtuelle Gebäudemodelle und 3D-Effekte für 100 ikonische Sehenswürdigkeiten, wie Eiffelturm, London Eye, Kuala Lumpur Tower und viele andere, geschaffen. Mit den 3D-Orientierungspunkte von Petal Maps können Nutzer berühmte Wahrzeichen in der Umgebung detaillierter betrachten und sogar vor ihrem geistigen Auge die Welt bereisen, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Die 3D-Orientierungspunkt geben die realen Gegebenheiten dieser berühmten Orte in ihrer ganzen Komplexität wieder und bieten den Nutzern mehr Feinheiten und Nuancen bei der Wegfindung.Zusätzlich zu den 3D-Orientierungspunkten bietet Petal Maps auch eine realistischere 3D-Karte mit Elementen wie Wetter, Bäumen, Zeit und mehr. Die 3D-Effekte geben den Nutzern neue Einblicke: Sie können erkennen, wo sie sich befinden oder wohin sie unterwegs sind, indem sie kleinste Details auf ihrem Petal Maps-Display mit dem vergleichen, was sie in Wirklichkeit vor Augen haben.Die Temperatur- und Niederschlagslayer von Petal Maps und das Farbklassifizierungssystem erwecken die Welt zum LebenDarüber hinaus macht das neueste Update von Petal Maps das Navigationserlebnis mit den neuen Temperatur- und Niederschlagslayern und den natürlichen Landschaftsfarben für Karten noch interessanter.Viele Leute denken, dass die Wegfindung oder das Lesen einer Karte langweilig oder umständlich ist. Aber Petal Maps arbeitet hart daran, die reale Welt wiederherzustellen und verbessert die Authentizität und Genauigkeit von Karten und Navigation, um ein interessantes Erlebnis zu bieten.Petal Maps enthält eine Vielzahl von Kartenlayern, wie z. B. Gelände und Wetter, um die realen Bedingungen abzubilden, sodass die Nutzer Wetter- und Temperaturbedingungen sehen können. So können sich die Nutzer vorbereiten, denn sie können die Wetterbedingungen am Zielort und entlang der Route direkt auf dem Layer sehen, ohne mehrere Wettervorhersagen öffnen zu müssen - zum Beispiel, um ihre Regenschirme einzupacken, wenn sie in ein Gebiet mit starkem Regen fahren wollen. Außerdem erwecken die zusätzlichen Feinheiten die Karte zum Leben.Nutzer können über den Regler in der oberen rechten Ecke der Petal-Maps-Startseite zu verschiedenen Wetterkartenlayern, wie Temperatur und Niederschlag, wechseln. Dort tippt man auf Layer auswählen, wählt Wetter-Layer und dann Temperatur/Niederschlag-Layer, um die Änderung vorzunehmen.Petal Maps wendet außerdem ein Farbklassifizierungssystem an, das der realen Umgebung entspricht und geografische Merkmale wie Gewässer, Grünflächen und Berge ganz so wiedergibt, wie die Nutzer ihre Welt wahrnehmen. Das macht die Navigation viel interessanter, da man vom Bildschirm aus malerische Anblicke wunderschöner natürlicher Körper und mehr genießen kann.Die personalisierten Funktionen von Petal Maps peppen das Navigationserlebnis aufDas neueste Update enthält auch personalisierte Skins für jede der vier Jahreszeiten - Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die das Navigationserlebnis mit Abwechslung würzen. Um zu einem personalisierten Skin zu wechseln, ruft man einfach "Meine Seite" auf, geht von dort aus zu Einstellungen und ändert die Anzeigeeinstellungen.Will man mehr über seine Reisegewohnheiten erfahren, bietet der Petal Maps User Travel Report die Lösung. Petal Maps erstellt einen Bericht basierend auf dem Nutzerverhalten und sendet den Bericht regelmäßig über Push-Benachrichtigungen, damit Nutzer ein besseres Gefühl für ihr Reiseverhalten erhalten.Darüber hinaus bietet Petal Maps Benutzern den Cruise-Modus. Wenn die Geschwindigkeit der Petal Maps Homepage für mindestens 10 Sekunden größer als 15 km/h ist, wird der Cruise-Modus ausgelöst. Nachdem der Cruise-Modus aktiviert wurde, wird der Nutzer mittels Sprachmitteilung über Kameras, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Straßenbedingungen auf der Strecke informiert. Dies erleichtert die Navigation.Mit ausgeklügelten Anzeigen, die auf den ersten Blick intuitiv sind, führt das frisch aktualisierte Petal Maps den Anwender auf unterhaltsame Weise zu dem Weg, den er gehen muss.Petal Maps entwickelt sich ständig weiter, um Benutzern ein immersiveres Erlebnis zu bieten. Mit immersiven, reichhaltigen Layern, 3D-Orientierungspunktund Nachtbeleuchtung wird den Nutzern eine realistischere Kartendarstellung geboten, die sie mit der Welt um sie herum verbindet.(Die Funktionen von Petal Maps können je nach Land/Region variieren und sind abhängig von den realen Bedingungen)Hier ist der direkte Link zu Petal Maps: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pKF