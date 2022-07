Das erste European Convenience Forum fand 2018 in Hamburg statt, zusammen mit den Jahrestagungen von Freshfel Europe und DFHV. Damals gab es eine sehr enthusiastische Aufbruchstimmung in Bezug auf diesen spannenden Teil der Branche. Vom 13. bis 14. Juni 2022 traf man sich zum zweiten Mal, dieses Jahr im Bonner Gustav-Stresemann-Institut. Bild © DFHV Am Vorabend trafen sich die Teilnehmer...

Den vollständigen Artikel lesen ...