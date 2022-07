Die australische Macadamia-Ertragsvorhersage wurde als ein unmittelbares Ergebnis des heftigen Wetters und der Überflutungen vor kurzem in NSW und Südost-Queensland um 10% reduziert, wie die Australian Macadamia Society (AMS) bestätigt. Bildquelle: Shutterstock.com Die Prognose liegt nun bei 49.340 Tonnen in der Schale bei 3,5% (52.900 Tonnen in der Schale bei 10% Feuchtigkeit)...

