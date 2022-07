Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Baloise platziert erfolgreich ihren zweiten CHF Green Bond



05.07.2022 / 07:00



Basel, 5. Juli 2022. Die Baloise Group platzierte gestern erfolgreich einen 110 Mio. CHF Green Bond mit Fälligkeit im Juli 2028 basierend auf ihrem bestehenden Green Bond Framework. Die Baloise Group emittierte gestern erfolgreich einen 6-jährigen Senior Green Bond über ein Volumen von 110 Mio. CHF mit einem Coupon von 1.90% in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die Anleihe wurde direkt von der Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von "A-" mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's verfügt. Analog den bisherig ausstehenden Anleihen der Bâloise Holding AG besitzt die Anleihe selbst kein Rating. Die Mittel des Green Bonds werden zur Finanzierung grüner Immobilien im Rahmen des bestehenden Baloise Green Bond Frameworks verwendet. Das Green Bond Framework und die zugehörige Second Party Opinion können unter www.baloise.com/anleihen heruntergeladen werden. Die neu-emittierte Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet. Die Liberierung erfolgt am 19. Juli 2022. Die UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint-Lead Managers. Die Basler Kantonalbank trat als Co-Manager auf. Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81 Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'900 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit ihren Bankdienstleistungen zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Ende der Medienmitteilungen