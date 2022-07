Wieder einmal hat die Vonovia-Aktie ISIN: DE000A1ML7J1 am Montag ein neues Jahrestief markiert. Man kann es drehen und wenden wie man will, am Ende des Tages handelt es sich charttechnisch gesehen um ein frisches Verkaufssignal. Mittlerweile ist die Aktie, die im Januar noch oberhalb von 51,00 Euro gehandelt wurde, im Preisbereich von 28,00 Euro angekommen. Eine vielleicht haltbare Unterstützung liegt etwa 1,50 Euro unter dem Tageskurs und sollte ...

