Hamburg, 5. Juli 2022. Ende Juni 2022 hat die Tochtergesellschaft des polnischen Versorgers TAURON Polska Energia - Tauron Zielona Energia - der Nordex Group einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 15 Turbinen des Typs N131/3900 für den 58,5-MW-Windpark "Mierzyn" erteilt. Der Auftrag umfasst auch den Service der Anlagen über einen Zeitraum von drei Jahren.



Der Windpark entsteht im Nordwesten Polens. Die N131/3900-Anlagen errichtet die Nordex Group ab Herbst 2023 auf Stahlrohrtürmen mit 134 Meter Nabenhöhe. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2024 vorgesehen.



Das Projekt "Mierzyn" ist der erste Auftrag der Nordex Group von TAURON Polska Energia. Das Versorgungsunternehmen hat bis heute neun Windparks mit einer Gesamtleistung von über 380 MW, 34 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 132 MW und drei Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Leistung von 19 MW in Polen am Netz. Bis 2025 plant TAURON, die installierte Leistung in erneuerbare Energien auf 1,6 GW zu erhöhen.



Mit einer Kapazität von knapp 60-MW ist "Mierzyn" das bisher zweitgrößte Wind-Projekt von TAURON. Es ist Teil des aufgesetzten Projekts "Green Turn", das darauf abzielt, von den bestehenden, hauptsächlich auf fossilen Brennstoffen basierenden Stromerzeugungsquellen, zu emissionsfreien Lösungen umzustellen.



Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



