DEUTSCHLAND: - ERNEUTER ERHOLUNGSVERUSCHZ - Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag einen neuen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 12 880 Punkte. Tendenziell positive Impulse kommen aus Asien und von den US-Indikationen, die nach dem verlängerten Wochenende auf einen soliden Start in New York hindeuten. Nach dem Fall um 2000 Punkte im Juni scheint es so, als ob sich der Dax beim jüngsten Tief von gut 12 600 Punkten vorerst stabilisieren kann. Die offenen Fragen rund um die künftige Energieversorgung und die ungelösten Inflations-Probleme bleiben aber trotz eines weiteren Erholungsversuchs unverändert. "Wir bleiben im Modus 'Sell the Rally' statt 'Buy the Dip' und konzentrieren uns weiterhin auf aktive Absicherungsstrategien", hieß es in einer Strategie-Studie des Analysten Jonathan Stubbs von der Berenberg Bank. Nach seiner Ansicht preisen die Aktienmärkte bislang nur eine konjunkturelle Abkühlung, aber noch keine Rezession ein. Letztere sei nun aber das Basisszenario der Berenberg-Ökonomen für 2023.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. In Japan stieg der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann gut ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands um 0,4 Prozent fiel.



DAX 12773,38 -0,31%

XDAX 12773,75 -1,13%

EuroSTOXX 50 3452,42 0,12%

Stoxx50 3470,62 0,85%



DJIA 31097,26 1,05%

S&P 500 3825,33 1,06%

NASDAQ 100 11585,68 0,71%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 149,10 -0,23%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0442 0,20%

USD/Yen 136,29 0,47%

Euro/Yen 142,32 0,63%

°



ROHÖL:





Brent 113,65 +0,15 USD

WTI 110,37 +1,94 USD

°



