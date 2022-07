Der US-Flugzeugbauer machte den Handelskrieg zwischen China und den USA dafür verantwortlich, dass AIRBUS neue Aufträge in Höhe von 37 Mrd. $ gemeldet hat, was 292 Maschinen entsprach. BOEING wies auf die seit 50 Jahren bestehende Lieferbeziehung zu China hin. Es sei enttäuschend, dass geopolitische Differenzen den Export US-amerikanischer Flugzeuge nach China weiterhin behindern. Die staatlich kontrollierten chinesischen Airlines hatten zuletzt große Bestellungen beim europäischen Konkurrenten AIRBUS gemeldet, darunter 96 Maschinen des Typs A320 Neo durch China Southern. Die Bestellungen der Produktlinie 737 MAX hatte auch China 2019 gestoppt und noch nicht wieder aufgenommen. BOEING bezifferte die Gesamtzahl von Maschinen, die für Chinaproduziert und in diesem Zusammenhang noch nicht ausgeliefert wurden, auf 150. Am Freitag legte AIRBUS (+ 3,0 %) stärker zu als die Aktie von BOEING (+ 2,3 %).



