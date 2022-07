Die Aktie von W. P. Carey (WKN: A1J5SB) hat seit Jahresanfang 11,1 % an Wert zugelegt. Zumindest in Euro, wenn wir einen Aktienkurs von 79,70 Euro betrachten. Das ist wirklich nicht wenig, zumal das Marktumfeld überaus volatil gewesen ist. Nicht jeder REIT konnte derart stark bei steigenden Zinsen performen. Was ist also das Besondere an W. P. Carey? Ich denke, wir könnten vieles an einem Vertragsdetail und einer Kennzahl festmachen. Aber schauen wir auch auf die operativen Zahlen, die diese Qualität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...