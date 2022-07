Der Solarpark in Oening ist das erste Photovoltaik-Projekt, das die Energiegenossenschaft Altmühl-Jura realisiert. Weitere Solarkraftwerke sind bereits in der Planung. Die Energiegenossenschaft Altmühl-Jura (AJE) e.G. hat den Spatenstich ihres ersten Photovoltaik-Solarparks gefeiert. Auf dem Weg dahin musste die AJE viele Hürden nehmen. In vielen ehrenamtlichen Stunden haben die Genossen alle Planungsschritte abgearbeitet, das Projekt eigenständig projektiert und bis zur Baureife entwickelt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...