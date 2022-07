Boeing (WKN:850471 0,43 %) sticht im Luftfahrtsektor hervor. Während viele Aktien in diesem Sektor im Jahr 2022 besser abgeschnitten haben als der Markt und einige wenige (Raytheon Technologies, AAR Corp und Hexcel) sogar im Plus liegen, ist die Boeing-Aktie im Jahr 2022 um satte 36 % und im letzten Jahr um 48 % gefallen. Was ist hier also los? Und ist der Kursrückgang eine Kaufgelegenheit? Hier ist die Kurzfassung. DATEN VON YCHARTS Was ist schiefgelaufen? Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...