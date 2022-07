Taoyuan, Taiwan (ots/PRNewswire) -Der Zusammenschluss trägt dazu bei, dass die Welt einer kohlenstoffneutralen Zukunft näher kommtDer Vorstand von Chroma ATE Inc. hat die Investition in das in Taiwan ansässige Start-up-Unternehmen Gaius Automotive als ersten Schritt zum Aufbau einer langfristigen strategischen Partnerschaft genehmigt. Chroma wird an Gaius elektrische Steuergeräte (ECUs) als eine der Schlüsselkomponenten für elektrische dreirädrige Lieferfahrzeuge liefern. Der Zusammenschluss wird die Entwicklung der taiwanesischen Elektrofahrzeugindustrie stark unterstützen.In Anbetracht des bevorstehenden Übergangs zu einer kohlenstofffreien Welt sind Netto-Null-Emissionen weit mehr als nur ein Umweltthema. Sie sind auch ein Schlüsselthema für die Zukunft der industriellen Entwicklung und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, wobei die Elektrifizierung von Fahrzeugen als ein entscheidender Faktor angesehen wird. Die elektrischen Komponenten von Chroma können für alle Arten und Größen von drei- und vierrädrigen Fahrzeugen verwendet werden, sei es für den kommerziellen, industriellen oder privaten Gebrauch, von öffentlichen Bussen, kommerziellen Lieferwagen und Gabelstaplern bis hin zu Personenkraftwagen. Gaius hat eine neue Generation von Elektro-Dreirädern für die kommerzielle Logistik entwickelt, die sich durch hohe Leistung, hohe Ladekapazität, hohe Mobilität und hohe Sicherheit auszeichnen, um der Forderung nach einem kohlenstofffreien Transport auf der letzten Meile in den Städten nachzukommen.Chroma ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Messung von Elektrofahrzeugen tätig und bietet komplette Testlösungen für Elektrofahrzeuge an, von der Leistungselektronik über Batterien und Ladegeräte bis hin zu Motorentests. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von wiederverwertbaren Testlösungen mit innovativen Technologien entwickelt, um die Anforderungen globaler Umweltinitiativen zu erfüllen und gleichzeitig die Energiekosten und, was noch wichtiger ist, die Kohlendioxidemissionen zu senken, um den Netto-Null-Umstieg der Industrie zu unterstützen.Über ChromaChroma ATE Inc. wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsprüf- und Messinstrumenten, automatisierten Prüfsystemen, intelligenten Fertigungssystemen und schlüsselfertigen Prüf- und Automatisierungslösungen, die unter dem Markennamen Chroma weltweit vertrieben werden. Zu den wichtigsten Märkten, die Chroma bedient, gehören Elektrofahrzeuge, umweltfreundliche Batterien, LEDs, Photovoltaik, Halbleiter/ICs, Photonik, Flachbildschirme, Videodisplays, Leistungselektronik, passive Komponenten, elektrische Sicherheitsausrüstungen, thermoelektrische Temperaturregelung, automatische optische Inspektion, intelligente Fertigungssysteme, Cleantech und intelligente Fabriken.Über GaiusDas 2010 gegründete Unternehmen Gaius Automotive Inc. ist eines von 25 Start-up-Unternehmen weltweit, die im Rahmen des French Tech Ticket-Programms ausgewählt wurden, um Finanzmittel und andere Unterstützung von der französischen Regierung zu erhalten. Gaius hat das erste elektrische 3-Rad-Nutzfahrzeug für die Logistik entwickelt, das die hohen Anforderungen an Leistung und Sicherheit erfüllt. Das Fahrzeug ist mit einem kompletten Flottenmanagement-, Lade- und Dispositionssystem ausgestattet und bietet die beste Lösung für die kommerzielle Logistik.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726896/Chroma_LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Jenny Liu,jenny.liu@chroma.com.tw,+886-886-3-327-9999 x88111Original-Content von: Chroma ATE Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126432/5264993