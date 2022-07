Rüsselsheim am Main (ots) -Dieser Tankrabatt funktioniert wirklich. Bis Ende August profitieren Autokäuferinnen und Autokäufer von der PEUGEOT Tankrabatt-Kampagne: Zusammen mit dem Autoschlüssel übergibt der PEUGEOT Partner seinen Kundinnen und Kunden einen Tankgutschein in Höhe von 1.200 Euro. Das Angebot gilt beim Kauf eines neuen Modells mit Verbrennungsmotor der Baureihen PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008, PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW, PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW. Mit der Tankrabatt-Kampagne reagiert der französische Automobilhersteller auf die steigenden finanziellen Belastungen der deutschen Haushalte.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Alles wird teurer: Lebensmittel, Heizen und auch das Tanken. Wir bieten einen Tankrabatt, der funktioniert. 1.200 Euro Tankgutschein1 sind ein Wort. Bis zum 31. August 2022 geben wir den Tankrabatt für alle Neuwagenabschlüsse an unsere Kunden und Kundinnen weiter."Die PEUGEOT Tankrabatt-Kampagne umfasst mit den Baureihen PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008, PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW, PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW eine breite Auswahl an Limousinen, Kombis und SUVs mit Verbrennungsmotor. Alle Modelle von PEUGEOT mit Benzin- und Dieselmotoren überzeugen durch Effizienz und Leistungsstärke und sind in zahlreichen Varianten erhältlich.Teil der Tankrabatt-Kampagne ist auch das neue Gesicht der Löwenmarke: der PEUGEOT 308. Das erfolgreiche Kompaktmodell ist seit Januar auf deutschen Straßen unterwegs. Auch Käuferinnen und Käufer der Kombivariante PEUGEOT 308 SW, die am 11. Juni 2022 ihren Marktstart feierte, profitieren vom PEUGEOT Tankrabatt. Der neue PEUGEOT 308 SW bietet moderne Fahrerassistenzsysteme wie den Toterwinkelassistenten mit einer Reichweite von 75 Metern oder die Einparkhilfe mit 360°-Umgebungsansicht. Das neue PEUGEOT i-Cockpit® verfügt mit i-Connect® Advanced über ein Infotainmentsystem, das intuitiv, vernetzt und modern ist. Das digitale 3D-Kombiinstrument mit 10-Zoll-Touchsreen (ab GT serienmäßig) ist individuell konfigurierbar. Mit 608 Litern Kofferraumvolumen bietet der PEUGEOT 308 SW außerdem viel Platz und Stauraum für den Alltag.Im Rahmen des gesetzlichen Tankrabatts wurde die Energiesteuer zum 1. Juni 2022 gesenkt. Am 1. September läuft die Sonderregelung aus und es wird wieder der bisherige Steuersatz erhoben. Insgesamt könnte die Entlastung bei Benzin bei rund 35 Cent pro Liter, bei Diesel bei rund 17 Cent liegen. Denn so hoch sind die Steuern, die der Bund den Mineralölkonzernen pro Liter Sprit erlässt. Da Tankstellen und Mineralölkonzerne den Tankrabatt jedoch nicht umsetzen müssen und in ihrer Preisgestaltung frei sind, schwanken die Preise für Treibstoff erheblich und sind insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau. "Der PEUGEOT Tankrabatt wird nicht verpuffen, das können wir unseren Kundinnen und Kunden versprechen", so van der Luyt.Die PEUGEOT Tankrabatt-Kampagne wird bundesweit durch eine großangelegte Social-Media-Kampagne unterstützt. In den Autohäusern vor Ort machen Plakate und Banner auf den 1.200-Euro-Gutschein aufmerksam.Weitere Informationen zur Tankrabatt-Kampagne von PEUGEOT finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/kaufen/aktuelle-angebote/tankgutschein.html1 Beim Erwerb eines PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW, PEUGEOT 508, PEUGEOT 508 SW, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008 mit Benzin- und Dieselmotor bis zum 31.08.2022 erhalten Kundinnen und Kunden von PEUGEOT zusätzlich einen Tankgutschein im Wert von 1.200 Euro, einzulösen bei allen teilnehmenden TotalEnergies-Tankstellen in Deutschland. Drei Jahre gültig ab Aktionsbeginn 01.07.2022, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, eine Übertragung oder Verkauf an Dritte ist ausgeschlossenPressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/5264986