NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 68,10 auf 64,30 Euro gesenkt. In einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Internet- und Medienwerten kappen die Experten um die Analystin Lisa Yang ihre Ergebnisschätzungen für 2023 im Schnitt um weitere 7 Prozent. Sie begründeten den Schritt mit höheren Rezessionsrisiken und liegen nun um 8,7 Prozent unter dem Marktkonsens. Papiere des Online-Immobilienmarktplatzes Scout24 (Immoscout24) empfehlen die Experten aber zum Kauf aufgrund starker und widerstandskräftiger Umsatzchancen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A12DM80