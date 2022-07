Valeo integriert 100% des Aktienkapitals von Valeo Siemens eAutomotive Valora mit signifikanter operativer Verbesserung im ersten Halbjahr 2022 Basler AG meldet erfolgreiche Beteiligung bzw. Übernahme der Distributionspartner in Frankreich und Italien Kreise: KKR-Bündnis im Bieterrennen um Funkmastsparte der Deutschen Telekom vorn Encavis-Chef Paskert geht - Finanzchef Husmann wird Sprecher des Vorstands Evotec schließt Akquisition von Rigenerand ab Grenke legt beim Wachstum eine Schippe drauf - Profitabilität sinkt allerdings Hannover Rück erwartet steigende Preise für Rückversicherungsschutz und hält an Gewinnziel fest (BöZ) Nordex Group punktet mit 58-MW-Auftrag erneut in Polen RWE kooperiert mit Hellenic Petroleum bei Offshore-Wind Shop Apotheke mit deutlichem ...

