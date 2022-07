DJ Ifo-Institut: Lage deutscher Autohersteller leicht verbessert

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die Geschäftslage der deutschen Autobauer hat sich im Juni nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas verbessert. Sie stieg demnach auf 23,6 Punkte, nach 17,8 im Mai. "Die Autohersteller können weiterhin hohe Verkaufspreise durchsetzen", sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck. Der Indikator für die Preiserwartungen sei bei hohen 74,7 Punkten geblieben, nach 80,5 im Mai.

Ihren Auftragsbestand bewerteten die Hersteller deutlich besser. Er stieg im Vergleich zum Vormonat laut den Angaben etwas an. "Die Autobauer hoffen, ihre Produktion in den nächsten Monaten auszuweiten", sagte Falck. Die Produktionserwartungen stiegen auf 56,2 Punkte, nach 45,6 im Mai. Auch wollten sie neues Personal einstellen.

Ihre Perspektive insgesamt bewerteten die Autoproduzenten aber als wenig optimistisch. Die Erwartungen fielen auf 9,8 Punkte, nach 41,3 im Mai. Das EU-Parlament habe für das Verbrenner-Aus in Europa im Jahre 2035 gestimmt. Ford habe sich gegen den Produktionsstandort Saarlouis entschieden und werde Elektroautos in Valencia produzieren. Und es herrsche weiterhin ein großer Mangel an wichtigen Vorprodukten. "Das alles drückt die Erwartungen", betonte Falck.

Bei den Zulieferern der Automobilbranche blieb die Geschäftslage im Juni laut der Erhebung angespannt. Der Wert sank auf 2,5 Punkte von 8,1 Zählern im Mai. Das gelte auch für ihre Geschäftsaussichten. Die Erwartungen fielen deutlich auf minus 33,1 Punkte, nach minus 19,0 im Mai. Sie meldeten einen gesunkenen Auftragsbestand und erwarteten, ihre Produktion einzuschränken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2022 02:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.