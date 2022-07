Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag einen neuen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 12.880 Punkte. Tendenziell positive Impulse kommen aus Asien und von den US-Indikationen deuten auf einen soliden Start in New York hin. An der Wallstreet wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt, weswegen heute der erste Handelstag der Woche in New York ist.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

