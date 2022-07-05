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PR Newswire
05.07.2022 | 08:57
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 1

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.598800 USDIE00BJXRZJ404 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.253400 USDIE00BJXRZ273
4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.321900 USDIE00BLRPQH31
4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.857100 USDIE00BLRPQJ54

4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.889400 USDIE00BLRPRR04

4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		2.972000 USDIE00BLRPRQ96

4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.252800 USDIE000HJV1VH3

4 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.038500 USDIE000QRNAC66

4 JULY 2022
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