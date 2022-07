Zusammenfassung:

Führender Diensteanbieter benötigt leistungsfähige Lösung für hochstabile und zuverlässige Synchronisation

Die OSA 3350 ePRC+ -Lösung von ADVA garantiert als Backup für PNT-Dienste ein bisher unerreichtes Maß an Genauigkeit und Verfügbarkeit

-Lösung von ADVA garantiert als Backup für PNT-Dienste ein bisher unerreichtes Maß an Genauigkeit und Verfügbarkeit Die branchenweit erste hochpräzise optische Cäsium-Atomuhr bietet unübertroffene Holdover-Eigenschaften bei doppelt so langer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen magnetischen Cäsium-Uhren

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass POST Luxembourg die optische Cäsium-Atomuhr von ADVA einsetzt, um sein GNSS-basiertes Synchronisationsnetz vor Jamming- und Spoofing-Angriffen zu schützen. Der landesweit führende Anbieter von IKT- und Telekommunikationsdiensten nutzt die Oscilloquartz aPNT-Technologie, um Synchronisationsanforderungen von 5G und zeitkritischen Cloud-Anwendungen bei Geschäftskunden zu erfüllen. Mit ihrer hohen Verfügbarkeit und unübertroffenen Holdover-Eigenschaften erfüllt die optische Cäsium-Atomuhr selbst strengste Genauigkeits- und Stabilitätsanforderungen von anspruchsvollsten Telekommunikationsanwendungen. Die Lösung ließ sich problemlos in das bestehende Netzmanagementsystem von POST Luxembourg integrieren und wird durch den ADVA Ensemble Controller mit Sync Director konfiguriert und überwacht.

POST Luxembourg erfüllt mit der optischen Cäsiumtechnologie von ADVA die strengen Anforderungen an die Netzsynchronisation. (Foto: Business Wire)

"Mit dieser Lösung erreichen wir in unserem Synchronisationsnetz ein neues Maß an Präzision, Stabilität, Ausfallsicherheit und Holdover. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die strengeren Timing-Anforderungen innovativer Anwendungen zu erfüllen. Mit der optischen Cäsium-Atomuhr von ADVA können wir unsere Geschäftskunden bei der effizienten Umsetzung ihrer digitalen Transformation unterstützen. Mit der neuen Lösung sind wir bestens auf die die nächste Phase des Ausbaus unseres 5G-Mobilfunknetzes vorbereitet", sagte Pierre Scholtes, Head Telecom Network bei POST Luxembourg. "In den letzten Jahren haben wir eine sehr enge Beziehung zum Team von ADVA aufgebaut. Als es darum ging, unsere Timing-Infrastruktur auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten, waren das gegenseitige Vertrauen und die enge Unterstützung ebenso wichtig wie die Leistungsfähigkeit der Oscilloquartz-Technologie von ADVA."

Mit ADVAs coreSync OSA 3350 ePRC+-Lösung kann POST Luxembourg die strengsten Anforderungen an Präzision und Stabilität von Frequenz, Phase und Zeit einhalten und sogar noch übertreffen. Die Lösung wird zentral im Synchronisationsnetz eingesetzt und bietet ein optimales Backup für das satellitengestützte Timing und damit einen perfekten Schutz vor Jamming- und Spoofing-Angriffen auf das GNSS-Netz. Die coreSync OSA 3350 ePRC+ ist die erste kommerzielle optische Cäsium-Atomuhr, die speziell für ePRC-Anwendungen entwickelt wurde und die sehr hohen Stabilitäts- und Verfügbarkeitsanforderungen übertrifft. Sie bietet verbesserte Holdover-Eigenschaften im Vergleich zu den bisher verwendeten magnetischen Cäsium-Atomuhren. In einer ePRTC-Konfiguration (Enhanced Primary Reference Clock) zusammen mit einem Grandmaster von Oscilloquartz, der mehrere Synchronisationsquellen verwenden kann, wird eine Holdover-Stabilität von besser als 35ns während eines Zeitraums von mehr als 14 Tagen erreicht. Dies ist deutlich stabiler als die Anforderung der ITU ePRTC-Spezifikation, die eine Zeitabweichung von 70ns gegenüber UTC während eines Zeitraums von 14 Tagen erlaubt.

"Mit unserer optischen Cäsium-Atomuhr kann POST Luxembourg erstmals ein noch längeres Holdover erreichen und ihr Synchronisationsnetz noch besser schützen. Für Kunden in der Benelux-Region öffnet dies die Tür zu vielen neuer Anwendungen, die eine sehr hohe Zuverlässigkeit sowie eine sehr geringe Latenz erfordern", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP Sales, EMEA bei ADVA. "Die Kombination einer satellitengestützten Synchronisation mit ultrastabilen Atomuhren schützt optimal vor GNSS-Schwachstellen und bietet eine für anspruchsvollste Anforderungen notwendige Präzision und Verfügbarkeit. POST Luxembourg ist wieder einmal Innovationsvorreiter in Europa und kann damit die Erwartungen der Kunden deutlich übertreffen."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

