NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mögliche Staatshilfen im Falle eines drohenden russischen Gasembargos dürften für Uniper als größten deutschen Importeur von russischem Gas sehr wichtig sein, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde von der Bundesregierung als zu groß angesehen, um ohne eine Kettenreaktion auf den europäischen Energiemärkten zu scheitern. Das in den Medien kolportierte Hilfspaket von 9 Milliarden Euro erscheine hoch, insbesondere im Vergleich zu Unipers aktueller Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden Euro und rund 15 Milliarden Euro zu Beginn des Jahres./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 01:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 01:13 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000UNSE018

UNIPER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de