Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/62: Chance für Andritz und plötzlich bei Zertifikaten am RCB-Mürztal-Beispiel. ESG-Index-Rätsel Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/62 geht es um einen holprigen Juli-Start, englischsprachige Facetten, eine Chance für Andritz, Details zu Strabag. News zu Post, Zumtobel, Käufe bei Mayr-Melnhof und voestalpine. In der zweiten Hälfte der Folge gibt es einen Zertifikate-Schwerpunkt (mit Sample von Philipp Arnold) auf Basis eines Beispiels aus dem Mürztal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...