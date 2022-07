Nachdem der Bitcoin im Juni auf Monatssicht mit rund 37 Prozent den größten prozentualen Kursverlust seiner Geschichte erlitten hat, verläuft der Start in den Juli bislang positiver. Nach einen neuerlichen Stabilisierungsversuch am vergangenen Wochenende geht es inzwischen wieder spürbar aufwärts. Am Dienstagvormittag geht es für die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht um mehr als sechs Prozent nach oben. Bereits in der Nacht hatte sie dabei die wichtige 20.000-Dollar-Marke zurückerobert und ...

