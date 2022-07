Nach Darstellung von SMC-Research hat die 2G Energy AG auch unmittelbar nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs noch einen hohen Auftragseingang verzeichnet. SMC-Analyst Holger Steffen geht zwar davon aus, dass das Geschäft mit Erdgas-BHKW in Deutschland wegen der Sorgen um eine Gasknappheit im Winter leiden könnte, auf globaler Ebene könnten aber die positiven Effekte der geänderten Marktbedingungen wegen der Effizienzvorteile der BHKW überwiegen.

Nach Darstellung von SMC-Research können BHKW eine Schlüsselfunktion in der Energiewende einnehmen. Die Anlagen seien dezentral und relativ schnell realisierbar, grundlastfähig und sehr effizient. Gerade in einem Umfeld mit deutlich steigenden Strom- und Gaspreisen spielen sie ihre Stärke aus, so das Researchhaus. Das Management von 2G habe auf der Hauptversammlung eine eindrucksvolle Simulationsrechnung für die Rentabilität von BHKW vorgelegt, die zeige, dass die Investitionsrendite in einem solchen Szenario stark ansteige.

Das Unternehmen habe auch nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs einen unverändert hohen Auftragseingang verzeichnet, die operativen Aufwärtstrends seien damit weiterhin intakt. Es sei zwar denkbar, dass die intensive Debatte um einen möglichen kompletten Lieferstopp Russlands und eine Gasknappheit im Winter in Deutschland einen gewissen Einfluss auf Investitionsentscheidungen im Erdgasbereich ausübe. Aber die hohe Effizienz der Anlagen mache diese eigentlich gerade in einem Knappheitsszenario unverzichtbar. Im Auslandsgeschäft sollten von den höheren Strom- und Gaspreisen laut den Analysten ohnehin positive Impulse ausgehen. Und zugleich spüre 2G eine anziehende Nachfrage im Bereich der Schwachgase (bspw. Klärgase, Deponiegase).

Insgesamt sei das Expansionsszenario intakt, die Analysten haben daher keine Änderungen an ihrem Schätzmodell vorgenommen, das von deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen in den nächsten Jahren ausgehe. Ihr Kursziel haben sie an den vorgenommenen Aktiensplit angepasst, damit betrage es nun 35,00 Euro und sei de facto unverändert. Nach der kräftigen gesamtmarktbedingten Korrektur der Aktie sehen die Analysten ein deutliches Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent und bekräftigen ihr Votum "Buy".

