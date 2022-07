Sehr verehrte Leserinnen und Leser, erneut ging es gestern aufgrund eines Feiertags in den USA ruhig an den Börsen zu. Selbst im Futurehandel dümpeln die Kurse nur. Das gibt uns Gelegenheit, die (statistischen) Perspektiven für das 2. Halbjahr auszuloten, das am Freitag begonnen hat. Sagen vergangene Kurse etwas über die Zukunft aus? Sven Weisenhaus hat am Freitag dazu schon ein paar Zahlen genannt, z.B. dass die Performance der Aktienmärkte im 1. Halbjahr eine der schlechtesten der Börsengeschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...